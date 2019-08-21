В Сызрани жителям и активистам не понравилось, что дворники выбрасывали мусор и ветки в контейнеры

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-21T14:57:34+03:00

Получалось, что за вывоз этого мусора платили жильцы, а не управляющая компания

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В Сызрани активисты ОНФ просят мэрию, регоператора по обращению с отходами и прокуратуру разобраться с местными дворниками. Те выбрасывали мусор и ветки в контейнеры для складирования отходов многоквартирных домов. Нарушения нашли на улицах Гоголя, Московской, Королева, 50 лет Октября и Карла Маркса, сообщают активисты ОНФ в Самарской области.

- Контейнеры, в которые происходил свал мусора, предназначены для бытового мусора и закреплены за соответствующими жилыми домами. Жители оплачивают вывоз отходов и справедливо недовольны тем, что платят за вывоз «чужого» мусора, а также обрезанные ветки, убирать которые должны силами и средствами департамента благоустройства. В связи с тем, что данные контейнеры незаконно используют сторонние организации, которые не заключили договоры на вывоз ТКО, происходит переполнение контейнерных площадок, что приводит к ухудшению их санитарного состояния, - объяснили в ОНФ.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в регионе Владимир Марин заявил, что сотрудники управляющей компании не имеют права выбрасывать мусор в контейнеры, которые предназначены для мусора многоквартирных домов.

- Переход на новую систему по обращению с ТКО подразумевает заключение договоров не только для физических, но и для юридических лиц. Из-за недобросовестности предпринимателей происходит перегруз, но заполнять контейнеры сотрудники управляющей компании не имеют никаких законных оснований. Более того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей, - отметил Марин.

ИСТОЧНИК KP.RU