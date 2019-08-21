2019-08-21T14:57:34+03:00
Общество

В Сызрани жителям и активистам не понравилось, что дворники выбрасывали мусор и ветки в контейнеры

Получалось, что за вывоз этого мусора платили жильцы, а не управляющая компания
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нарушения нашли на улицах Гоголя, Московской, Королева, 50 лет Октября и Карла Маркса.Нарушения нашли на улицах Гоголя, Московской, Королева, 50 лет Октября и Карла Маркса.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сызрани активисты ОНФ просят мэрию, регоператора по обращению с отходами и прокуратуру разобраться с местными дворниками. Те выбрасывали мусор и ветки в контейнеры для складирования отходов многоквартирных домов. Нарушения нашли на улицах Гоголя, Московской, Королева, 50 лет Октября и Карла Маркса, сообщают активисты ОНФ в Самарской области.

- Контейнеры, в которые происходил свал мусора, предназначены для бытового мусора и закреплены за соответствующими жилыми домами. Жители оплачивают вывоз отходов и справедливо недовольны тем, что платят за вывоз «чужого» мусора, а также обрезанные ветки, убирать которые должны силами и средствами департамента благоустройства. В связи с тем, что данные контейнеры незаконно используют сторонние организации, которые не заключили договоры на вывоз ТКО, происходит переполнение контейнерных площадок, что приводит к ухудшению их санитарного состояния, - объяснили в ОНФ.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в регионе Владимир Марин заявил, что сотрудники управляющей компании не имеют права выбрасывать мусор в контейнеры, которые предназначены для мусора многоквартирных домов.

- Переход на новую систему по обращению с ТКО подразумевает заключение договоров не только для физических, но и для юридических лиц. Из-за недобросовестности предпринимателей происходит перегруз, но заполнять контейнеры сотрудники управляющей компании не имеют никаких законных оснований. Более того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей, - отметил Марин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выступления спецназа ГРУ, полевая кухня и байк-шоу: в Самарской области пройдут крупные соревнования по спортивному метанию ножа
Спасатели в Тольятти достали кошку, застрявшую между плитами многоэтажки
Платные парковки в Самаре появятся к лету 2020 года
В Самарской области в следующем году подготовят 368 специалистов информационной безопасности
Водителя автобуса, который насмерть переехал пенсионерку в Самаре, отстранили от работы
В Самарской области на 50 км дорог уложили смесь, которая должна продлить срок их службы
В Тольятти с 7 этажа жилого дома упал парень, очевидцы говорят, что его сбросили
В Самаре из-за утечки на трубопроводе без воды остались почти 4 тысячи человек
В Самаре в августе и сентябре перекроют несколько улиц из-за лыжников
В Самарской области осудили мошенницу, которая выдавала себя за фермера и получила больше 1 млн рублей
В Самарской области легковушка Volvo улетела в кювет из-за BMW
В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино
На трассе в Самарской области грузовик насмерть сбил неизвестного лысого мужчину
«Все это может привести к тому, что земли парка продадут под дачи»: экс-директор «Самарской луки» обратился за помощью к общественности
Водитель автобуса, насмерть переехавший пенсионерку на Революционной в Самаре, нарушил ПДД
В Рождествено утонул самарец, отдыхавший за Волгой
Артем Тимофеев не сможет сыграть за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»
«Люди думали, что война или авария на заводе»: самарцев напугал страшный шум в 4 утра
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Тольятти во время перекрытия улицы Спортивной
В Новокуйбышевске кандидаты в депутаты от КПРФ объявили голодовку