2019-08-21T15:03:56+03:00
Общество

В Самарской области в следующем году подготовят 368 специалистов информационной безопасности

Определены основные показатели реализации региональной составляющей федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре готовы бороться с киберугрозамиВ Самаре готовы бороться с киберугрозами
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В Самарской области в ближайшие несколько лет будет реализовываться проект информационной безопасности. Сейчас подписан документ, в котором указаны основные шаги, которые предстоит сделать. Во-первых, доля (в стоимостном критерии) отечественного ПО должна достичь 70%, в 2021 - 75%. Также оговорено, что простой государственных информационных систем в результате кибератак должен уже в следующем году не превышать 24 часа в год и 18 часов в 2021 году.

-В 2020 году регион должен подготовить 368 специалистов в области информационной безопасности, обученных на базе отечественных высокотехнологичных комплексов и систем защиты информации. В 2021 году количество таких специалистов должно увеличиться до 441., - сообщают в правительстве Самарской области.

Также сообщается, что с 2015 года в регионе работает центр кибербезопасности. Он работает в режиме 24/7 и призван обеспечивать круглосуточную защиту региональных госорганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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