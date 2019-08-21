2019-08-21T16:09:33+03:00
Общество

Школьников 4, 6 и 8 классов из Крутых ключей будут возить учиться в Кошелев-парк из-за нехватки места

Так дети будут учиться, пока в микрорайоне не появится новая школа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Кошелев-парк школьников будут доставлять специальные автобусы.В Кошелев-парк школьников будут доставлять специальные автобусы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Школьников из Крутых Ключей отправят учиться в Кошелев-парк. Переезд коснется только учеников 4, 6 и 8 классов. Все дело в том, что школа №7 в Крутых Ключах рассчитана на 1 360 человек, а детей в микрорайоне около 3 500. В Кошелев-парк школьников будут доставлять специальные автобусы. Об этом рассказала руководитель департамента образования Самары Светлана Чикановская.

- Данный вопрос требует согласованного взаимодействия нескольких ведомств. Окончательное решение пока не принято. Но в любом случае школьные перевозки могут быть организованы только в соответствии с нормативными требованиями безопасности. Сейчас этим также занимаются администрации районов, ГИБДД, департамент транспорта, департамент городского хозяйства и экологии, - отметила Чикановская.

Отметим, что единственная дорога между Крутыми Ключами и Кошелев-парком проходит через железнодорожный переезд, который строился как временный и предназначался только для машин, задействованных в строительстве Кошелев-парка. Его уже закрывали, но из-за протестов жителей открыли снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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