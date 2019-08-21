2019-08-21T18:29:26+03:00
Общество

С 1 ноября самарцы могут столкнуться с повышенными взносами в фонд капремонта

Такая ситуация складывается из-за больших долгов организации
Михаил ГОРЮНОВ
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Уже осенью горожане могут начать платить больше, чем раньшеУже осенью горожане могут начать платить больше, чем раньшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Судя по всему, с 1 ноября 2019 года жителей Самары и области ждет повышение тарифов на капитальный ремонт. Об этом сообщил депутат губдумы от ЛДПР и член попечительского совета ФКР - Александр Степанов.

- Несмотря на мою личную позицию и консолидированную позицию фракции ЛДПР в Губдуме, с 1 ноября будем платить минимум 7,51 руб/кв.м (сейчас 5,67) в фонд капитального ремонта, - сообщил народный избранник в своих социальных сетях.

Рост суммы выплат связан с тем, что у организации есть серьезный долг - 4,4 миллиарда рублей. Повышение взносов за капремонт - один из способов решения этой проблемы. Впрочем, он не очень нравится местным жителям, которые не исключают, что цену могут поднять выше той, которую озвучил Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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