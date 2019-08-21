В Самаре возле Драмтеатра таксист врезался в "Митсубиси", очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 20:42 2019-08-21T20:42:48+03:00

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Сегодня вечером, в среду 21 августа, в районе площади Чапаева в Самаре - рядом с Драмтеатром - произошло ДТП. Там несколько минут назад столкнулись вазовская легковушка, представляющая одну из служб такси, и "Митсубиси".

- Люди говорят, что водитель иномарки задумался и не уступил дорогу. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец происшествия.

По имеющимся сведениям, пострадал пассажир такси. В настоящий момент его не госпитализировали. Как говорят свидетели случившегося, после аварии он вышел из авто и начал сильно кашлять.

ИСТОЧНИК KP.RU