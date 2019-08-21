В Самаре возле Драмтеатра таксист врезался в "Митсубиси", очевидцы сделали фото
По словам очевидцев, иномарка не уступила дорогу другому участнику аварии
В обстоятельства аварии разбираются специалистыФото: Вера ЦЫГАНКОВА
Изменить размер текста:
Сегодня вечером, в среду 21 августа, в районе площади Чапаева в Самаре - рядом с Драмтеатром - произошло ДТП. Там несколько минут назад столкнулись вазовская легковушка, представляющая одну из служб такси, и "Митсубиси".
- Люди говорят, что водитель иномарки задумался и не уступил дорогу. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец происшествия.
По имеющимся сведениям, пострадал пассажир такси. В настоящий момент его не госпитализировали. Как говорят свидетели случившегося, после аварии он вышел из авто и начал сильно кашлять.
ИСТОЧНИК KP.RU