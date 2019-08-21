2019-08-21T21:42:50+03:00
Общество

"Хотел проехать напролом": очевидцы сообщили о драке водителя трамвая и дорожных рабочих в Самаре

Конфликтная ситуация произошла на проспекте Кирова [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Конфликт произошел сегодня вечеромКонфликт произошел сегодня вечеромФото: принтскрин видео.
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Сегодня вечером, в среду 21 августа, на проспекте Кирова недалеко от ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре произошла весьма необычная ссора. Там поругались водитель трамвая и дорожные рабочие.

- На площади Кирова трамвай не может проехать из-за ремонта дороги на рельсах. Водитель не стал стесняться и начал ехать напролом, из-за чего началась драка, - сообщает в социальных сетях очевидец случившегося Валерия.

Самарчанка сняла начало конфликта на видео. По нему нельзя сказать, что между участниками спора был мордобой. Из ролика видно, что рабочий пытается своими силами открыть дверь трамвая. Чем закончился спор, свидетели не говорят.

В Самаре дорожные рабочие подрались с водителем трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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