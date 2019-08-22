Очевидцы: в Тольятти пенсионерка выпала из окна и погибла
vk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: СОЦСЕТИ
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Очередная трагическая смерть случилась в среду, 21 августа, в Тольятти. Там, у дома № 114 по улице 40 лет Победы было обнаружено бездыханное тело 63-летней женщины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- Она не выдержала смерть сына, - написала одна из знакомых женщины. – Недавно он разбился на машине.
Сейчас в обстоятельствах смерти женщины разбираются правоохранительные органы. Не исключено, что она действительно прыгнула из окна своей квартиры на 13-м этаже.
ИСТОЧНИК KP.RU