2019-08-22T08:58:51+03:00
Происшествия

Очевидцы: в Тольятти пенсионерка выпала из окна и погибла

Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/avtomobilnaj_stolicavk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: СОЦСЕТИ
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Очередная трагическая смерть случилась в среду, 21 августа, в Тольятти. Там, у дома № 114 по улице 40 лет Победы было обнаружено бездыханное тело 63-летней женщины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Она не выдержала смерть сына, - написала одна из знакомых женщины. – Недавно он разбился на машине.

Сейчас в обстоятельствах смерти женщины разбираются правоохранительные органы. Не исключено, что она действительно прыгнула из окна своей квартиры на 13-м этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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