В Самарской области «форточник» украл украшения, потому что находился в тяжелом материальном положении
К полицейским Сызрани за помощью обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры исчезли ювелирные украшения на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.
Правоохранители быстро установили, что злоумышленник попал в квартиру на первом этаже благодаря приоткрытому окну. Скоро нашелся и сам «форточник».
Им оказался 43-летний ранее судимый за подобное преступление гражданин. В преступлении он признался, объяснив, что совершил его не из злого умысла, а потому что находится в затруднительном материальном положении. Ювелирку мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU