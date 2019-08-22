2019-08-22T10:07:45+03:00
Происшествия

В Самарской области «форточник» украл украшения, потому что находился в тяжелом материальном положении

Беспечность сызранки стоило ей многотысячной потери
Кирилл КАРИМОВ
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Украшения вор успел сдать в ломбардУкрашения вор успел сдать в ломбардФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К полицейским Сызрани за помощью обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры исчезли ювелирные украшения на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.

Правоохранители быстро установили, что злоумышленник попал в квартиру на первом этаже благодаря приоткрытому окну. Скоро нашелся и сам «форточник».

Им оказался 43-летний ранее судимый за подобное преступление гражданин. В преступлении он признался, объяснив, что совершил его не из злого умысла, а потому что находится в затруднительном материальном положении. Ювелирку мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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