Нижегородский уголовник отнял у таксиста в Самарской области деньги и мобильники
Поздняя вечерняя поездка печально окончилась для таксиста из Чапаевска. Мужчина лишился денег и смартфонов, после поездки с молодым человеком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Как выяснили правоохранители, пассажир, прибыв на место назначения, и не спешил расплачиваться за поездку, а достал нож и предложил водителю расстаться с имуществом. Его добычей стали два смартфона и 7 тысяч рублей.
Ориентировка помогла задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний парень из Нижегородской области с бурной биографией. Ранее судимый уголовник признался, что деньги он потратил, а телефоны успел продать.
Сейчас парень помещен под стражу, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU