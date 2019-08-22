2019-08-22T11:33:21+03:00
Происшествия

Нижегородский уголовник отнял у таксиста в Самарской области деньги и мобильники

23-летний АУЕшник не туда забрел
Кирилл КАРИМОВ
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Разбойника поместили под старажуРазбойника поместили под старажуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поздняя вечерняя поездка печально окончилась для таксиста из Чапаевска. Мужчина лишился денег и смартфонов, после поездки с молодым человеком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как выяснили правоохранители, пассажир, прибыв на место назначения, и не спешил расплачиваться за поездку, а достал нож и предложил водителю расстаться с имуществом. Его добычей стали два смартфона и 7 тысяч рублей.

Ориентировка помогла задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний парень из Нижегородской области с бурной биографией. Ранее судимый уголовник признался, что деньги он потратил, а телефоны успел продать.

Сейчас парень помещен под стражу, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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