2019-08-22T12:12:31+03:00
Общество

Под Самарой на две недели запретят продажу спиртного

Ограничения связаны с проведением военных учений
Кирилл КАРИМОВ
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Купить алкоголь жители поселка смогут в СамареКупить алкоголь жители поселка смогут в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 22 августа по 7 сентября в поселке Рощинский Волжского района Самарской области вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ограничения на реализацию спиртного связаны с проведением стратегических командно-штабных учений «Центр 2019». Действовать в Рощинском он будет с 8:00 до 23:00. Ночью же, по закону, спиртным торговать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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