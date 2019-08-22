Под Самарой дотла сгорела «Газель»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-22T14:57:20+03:00

От машины ничего не осталось

К счастью, в ЧП никто не пострадал

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В четверг, 22 августа, на 35-км трассы Самара — Бугуруслан произошло ЧП. Там сгорел микроавтобус «Газель», сообщают очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, машину объяло пламя прямо на ходу. К счастью, водитель и пассажиры успели ее оперативно покинуть и никто не пострадал.

Автомобиль был оперативно потушен, но все равно выгорел дотла. Обгоревший остов был вывезен с места, чтобы не мешать движению транспорта.

Под Самарой Сгорела "Газель".

ИСТОЧНИК KP.RU