Под Самарой дотла сгорела «Газель»
К счастью, в ЧП никто не пострадал
От машины ничего не осталось
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В четверг, 22 августа, на 35-км трассы Самара — Бугуруслан произошло ЧП. Там сгорел микроавтобус «Газель», сообщают очевидцы в соцсетях.
Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, машину объяло пламя прямо на ходу. К счастью, водитель и пассажиры успели ее оперативно покинуть и никто не пострадал.
Автомобиль был оперативно потушен, но все равно выгорел дотла. Обгоревший остов был вывезен с места, чтобы не мешать движению транспорта.
Под Самарой Сгорела "Газель".
ИСТОЧНИК KP.RU