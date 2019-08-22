В воскресенье будет ограничено движение на Ново-Садовой в Самаре

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-22T16:49:48+03:00

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В это воскресенье, 25 августа, будет ограничено движение по улице Ново-Садовой в Самаре. Все дело в проведении легкоатлетического марафона на Кубок главы Самары, сообщают в региональном минтрансе.

Участок улицы от полевой до Северо-Восточной магистрали будет закрыт для транспорта с 6:00 до 16:00.

Кроме этого, на дороге будут запрещены остановка и стоянка машин. Исключения сделают для транспорта медицинской и спасательной служб, правоохранительных органов и автомобили с пропусками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU