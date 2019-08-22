Рогозин предложил отправить Дмитрия Азарова в космос вслед за роботом

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-22T19:16:51+03:00

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В четверг, 22 августа, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил в РКЦ «Прогресс» и провел совещание о ходе работ по производству космических аппаратов и подготовке к изготовлению ракеты-носителя (РН) «Союз-5». Также он осмотрел цеха, в которых собирают и испытывают космические аппараты, и производственные площадки, где будут собирать РН «Союз-5».

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он лететь на МКС после отправки туда человекоподобного робота «Федора» Дмитрий Рогозин констатировал, что не полетит в космос. Причина этому высокий рост, и предложил отправить на МКС губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Я точно не слетаю, потому что [один] метр 90 [сантиметров] рост, [гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий] Баранов тоже не сможет, - приводит слова Рогозин ТАСС, - Я вот не знаю насчет Дмитрия Азарова, может быть, его попробуем отправить.

Позже он признался, что это была шутка, а в космос должны летать специально обученные люди, которые проходят курс подготовки. Дмитрий Рогозин также добавил, что проходил часть тренировок с будущими космонавтами и несмотря на то, что он спортсмен, ему было тяжело.

ИСТОЧНИК KP.RU