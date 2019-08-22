Крупный пожар на Садовой: в центре Самары снова сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 20:19 2019-08-22T20:22:34+03:00

На этот раз он был расселенным

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В четверг, 22 августа в конце рабочего дня горожане заметили густой дым в центре Самары. Пожарные машины поспешили в расселенному дому на Садовой.

- В 19:16 в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о пожаре в отселенном двухэтажном доме в Ленинском районе. На улице Садовая горел дом 263А, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области. - В 19:29 по прибытию к месту пожара ДСПТ ЦУКС объявлен ранг пожара - 1БИС. Погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/727555" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Садовая в Самаре.

Огонь захватил 150 кв. м. Дом был закрыт фальшфасадом, который сотрудникам МЧС пришлось местами надрезать.

- На тушение подано 4 ствола «Б», 1 СВД, 1 магистральная линия. Для ликвидации пожара привлечено 41 человек, 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 8 ед. техники, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU