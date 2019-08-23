Жителя Самары с заразной формой туберкулеза заставили лечь в диспансер

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-23T13:51:32+03:00

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Жителя поселка Красная Глинка заставили лечь в Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Все дело в том, что самарец болеет заразной формой туберкулеза, однако лечиться не собирался. Этим заинтересовалась прокуратура.

- Житель Красной Глинки лечение не проходит, от обследования и госпитализации уклоняется, что создает угрозу возникновения и распространения данного заболевания, - рассказали в областной прокуратуре.

После проверки сотрудники ведомства направили в суд исковое заявление: мужчину должны были принудительно обследовать и лечить. Суд встал на сторону прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU