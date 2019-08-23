2019-08-23T14:49:34+03:00
Общество

На АВТОВАЗе запустили производство «Гранты» для любителей энергичного вождения

Выпускать новую «Гранту» будут с двумя вариантами двигателя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В семействе Lada Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Фото: АВТОВАЗ.В семействе Lada Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Фото: АВТОВАЗ.
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Тольяттинский авогигант АВТОВАЗ объявил о расширении семейства Lada Granta. Там начали производство седана в версии Drive Active. По словам представителей завода, машина создана для любителей энергичного стиля вождения.

- Короткоходная подвеска спортивного типа от LADA Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. Анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем, - говорится на сайте АВТОВАЗа.

Выпускать новую «Гранту» будут с двумя вариантами двигателя: 1,6-литровым мощностью 106 лошадиных сил с механической коробкой передач или с автоматизированной механической трансмиссией.

- В семействе Lada Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение Lada Granta Drive Active войдет кондиционер и аудиосистема. О ценах и дате старта продаж будет объявлено дополнительно, - отметили в тольяттинском автогиганте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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