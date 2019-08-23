2019-08-23T15:20:26+03:00
Общество

Прокуратуре не понравились дороги в Промышленном районе Самары

Сотрудники ведомства нашли на Вольской и Ставропольской выбоины и просадки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сотрудники ведомства вынесли представление в адрес директора МП «Благоустройство».Сотрудники ведомства вынесли представление в адрес директора МП «Благоустройство».Фото: Яндекс. Карты
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В Промышленном районе Самары прокуратура проверила, как там обстоят дела с состоянием дорог. Результаты не очень порадовали представителей ведомства.

- На проезжей части дороги возле дома №103 по улице Вольской, а также возле дома №74 по улице Ставропольской имеются повреждения асфальтобетонного покрытия - выбоины и просадки, размеры которых не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов и которые затрудняют движение транспортных средств, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Сотрудники ведомства вынесли представление в адрес директора МП «Благоустройство». Документ сейчас рассматривают. Кроме того, материалы проверки направили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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