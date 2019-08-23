2019-08-23T15:50:13+03:00
Спорт

В день матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» около «Самара Арены» не будет работать северная парковка

Такое решение приняли в связи с повышенными мерами безопасности
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Для болельщиков в день игры будет ходить трамвай S5.Для болельщиков в день игры будет ходить трамвай S5.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В день игры 7 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак» около «Самара Арены» не будет работать северная парковка. Такое решение объяснили повышенными мерами безопасности. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- В связи с повышенными мерами безопасности северная парковка стадиона «Самара Арена» будет закрыта. Также будет закрыто движение по ул. Дальняя и Арена-2018 на всем ее протяжении, ул. 2-ая Стадионная от Волжского шоссе до ул. Арена-2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12. Организаторы матча приносят извинения за неудобства и рекомендуют пользоваться услугами общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Для болельщиков в день игры будет ходить трамвай S5. Также до «Самара Арены» можно будет добраться на автобусах №1, 41, 45, 50, 51, 67. Они будут ждать болельщиков после игры – на остановке «Улица Алма-Атинская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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