2019-08-23T16:05:08+03:00
Общество

Интернет в каждое село: в Самарской области подключат 98 малых населенных пунктах к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи

Так в регионе реализуется нацпроект «Цифровая экономика»
Евгения ВАСИНА
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Хорошие новости!Хорошие новости!Фото: "КП" Архив
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В Самарской области реализуют федеральный проект «Информационная инфраструктура», которой является частью национального проекта «Цифровая экономика». Благодаря этому социально значимые объекты региона в малых населенных пунктах всех районов будут подключены к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи или системами беспроводного широкополосного доступа к интернету.

Больше всего объектов подключат в Ставропольском районе – 68. Среди них 23 образовательных учреждения, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 подразделения МЧС и 23 точки в органах местного самоуправления.

Чуть меньше подключений будет в Борском районе – 58. Там подключат - 12 образовательных учреждений, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 подразделения МЧС, 1 точка в избирательной комиссии и 13 точек в органах местного самоуправления. На третьем месте по подключениям Кинель-Черкасский район - 57 объектов: 15 образовательных учреждения, 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 подразделения МЧС и 13 точек в органах местного самоуправления.

Напомним, партнером государства в реализации проекта «Информационная инфраструктура» выступает ПАО «Ростелеком». Компании предстоит построить до конца 2021 года около 800 км оптики до 98 сёл и деревень региона. По итогам первого этапа проекта доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений в данную программу составит 393,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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