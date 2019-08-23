В Тольятти московский театр покажет спектакль по рассказам Габриэля Гарсии Маркеса

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-23T16:15:13+03:00

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Жители Тольятти смогут увидеть три спектакля московского музыкального театра «Надежда». Молодые актеры откроют новый сезон программы поддержки одаренных артистов «Импульс», в которой принимают участие молодые музыканты, художники, актеры, хореографы, режиссеры, многие из них выступают в Тольятти впервые. Организаторы «Импульса» - «Тольяттиазот», благотворительный фонд «Небезразлично» и Тольяттинская филармония.

Спектакли пройдут в ДК «Тольяттиазот». Все они объединены литературной тематикой. 23 августа в 19:00 и 24 августа в 14:00 музыкальный театр «Надежда» покажет спектакль «Сны по Маркесу» по мотивам рассказов нобелевского лауреата Габриэля Гарсии Маркеса. А вечером 24 августа – в 19:00 - можно будет посмотреть на спектакль «Каменный ангел» по мотивам стихов Марины Цветаевой.

Фото: ДК "Тольяттизот".

- Стипендиальная программа «Импульс» была запущена в 2017 году. Изначально она задумывалась для поддержки одаренных юных музыкантов. Теперь программа реализуется в целях стимулирования и поддержки молодых талантов в музыке, изобразительном и театральном искусстве: молодых музыкантов, художников, актеров, режиссёров, музыкальных коллективов и музыкальных проектов в области культуры и искусства, - рассказали организаторы.

Лауреаты получают ежемесячную премию в течение 10 месяцев, начиная с 1 сентября 2019 года. Победителя выберут на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU