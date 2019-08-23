В Самарской области сгорели дом, баня и гараж

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-23T16:35:01+03:00

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Сегодня днем, в пятницу 23 августа, в Самарской области произошел пожар. В поселке Кочкиновка на улице Молодежной загорелись нежилой дом, гараж и баня.

- Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали пожарные, полицейские, газовая служба и электрики, - рассказывают в ЕДДС Большечерниговского района.

В дежурную смену сообщение о возгорании поступило в 15-10. Специалисты оказались на месте в считанные минуты. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас пламя ликвидировано. Эксперты выясняют причину появления огня и ущерб от него. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU