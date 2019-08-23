2019-08-23T16:35:01+03:00
Происшествия

В Самарской области сгорели дом, баня и гараж

На месте происшествия работали оперативные службы
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Огонь охватил 150 кв.м.Огонь охватил 150 кв.м.Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня днем, в пятницу 23 августа, в Самарской области произошел пожар. В поселке Кочкиновка на улице Молодежной загорелись нежилой дом, гараж и баня.

- Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали пожарные, полицейские, газовая служба и электрики, - рассказывают в ЕДДС Большечерниговского района.

В дежурную смену сообщение о возгорании поступило в 15-10. Специалисты оказались на месте в считанные минуты. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас пламя ликвидировано. Эксперты выясняют причину появления огня и ущерб от него. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя жара: в Самаре похолодает уже в начале недели с 26 августа
В Тольятти московский театр покажет спектакль по рассказам Габриэля Гарсии Маркеса
Интернет в каждое село: в Самарской области подключат 98 малых населенных пунктах к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи
В день матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» около «Самара Арены» не будет работать северная парковка
На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
Прокуратуре не понравились дороги в Промышленном районе Самары
На АВТОВАЗе запустили производство «Гранты» для любителей энергичного вождения
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills
Жителя Самары с заразной формой туберкулеза заставили лечь в диспансер
В Самарской области начались поиски инвестора для строительства моста через Волгу у Климовки
«Ростелеком» приглашает самарцев в «Неизведанное Поволжье»