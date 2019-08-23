Последняя жара: в Самаре похолодает уже в начале недели с 26 августа

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-23T18:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Приволжского УГМС спешит предупредить самарцев, что в предстоящие выходные у них, возможно, будет последний в этом году шанс насладиться настоящей летней погодой — и в субботу, и в воскресенье будет тепло, около +27°.

- В ближайшие трое суток температура воздуха начнет постепенно понижаться. Воздух, прогретый до +30° и выше, уходит в казахстанские степи, освобождая место прохладе из умеренных широт, - сообщают синоптики на своем сайте.

Термометры отзовутся на этот уход уже в понедельник — похолодает до +18°+23°, солнце будет периодически скрываться за переменой облачностью.

Напомним, что последняя неделя в Самаре была рекордно жаркой, воздух прогревался до 34 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU