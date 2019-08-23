Жильцы дома в Самаре жалуются, что не могут выйти на улицу из-за ям у подъезда

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-23T18:54:46+03:00

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Жители одного из самарских домов устали прыгать через ямы, преграждающие путь из их подъезда «на волю». Да и не все готовы на такой риск — кое-кто вообще старается лишний раз из дому не выходить.

- Вот такой у нас вход в подъезд. Пожилые люди на улицу боятся выйти. Адрес — Енисейская 41, - пожаловались авторы фотографий в одном из пабликов сети «Вконтакте».

В многочисленных комментариях самарцы возмущаются нерадивостью коммунальщиков, а также укоряют авторов поста, оставшихся анонимными — боятся надо не им, а тем, кто не делает то, что должен, и за что получает зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU