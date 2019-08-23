Виктор Тархов "мелочь" не считает: Бывший мэр Самары не уплатил вовремя штраф
Даже экс-глава областной столицы должен вовремя платить по счетам
Виктор Тархов - теперь неплательщикФото: Архив "КП"
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Виктор Тархов, занимавший пост главы Самары в 2006-2010 годах, не заплатил штраф, наложенный на него налоговой службой. Об этом сообщает интернет-издание citytraffic.ru. За это 1 августа 2019 года он был оштрафован уже повторно — в двойном размере.
- Решение вынес мировой судья участка №27 Ленинского района Самары Юрий Чайников. Виктор Тархов в заседании участия не принимал, - сообщают журналисты.
Теперь экс-мэр заплатит уже не 2500 рублей, которые был должен после первого штрафа, а 5000 рублей. Способна ли такая сумма привлечь, наконец, внимание бывшего чиновника — покажет время.
ИСТОЧНИК KP.RU