2019-08-23T19:54:40+03:00
Общество

Виктор Тархов "мелочь" не считает: Бывший мэр Самары не уплатил вовремя штраф

Даже экс-глава областной столицы должен вовремя платить по счетам
Константин Дмитриев
Поделиться:
Виктор Тархов - теперь неплательщикВиктор Тархов - теперь неплательщикФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Виктор Тархов, занимавший пост главы Самары в 2006-2010 годах, не заплатил штраф, наложенный на него налоговой службой. Об этом сообщает интернет-издание citytraffic.ru. За это 1 августа 2019 года он был оштрафован уже повторно — в двойном размере.

- Решение вынес мировой судья участка №27 Ленинского района Самары Юрий Чайников. Виктор Тархов в заседании участия не принимал, - сообщают журналисты.

Теперь экс-мэр заплатит уже не 2500 рублей, которые был должен после первого штрафа, а 5000 рублей. Способна ли такая сумма привлечь, наконец, внимание бывшего чиновника — покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области построят животноводческие фермы на 12 миллиардов рублей
Жильцы дома в Самаре жалуются, что не могут выйти на улицу из-за ям у подъезда
Последняя жара: в Самаре похолодает уже в начале недели с 26 августа
В Самарской области сгорели дом, баня и гараж
В Тольятти московский театр покажет спектакль по рассказам Габриэля Гарсии Маркеса
Интернет в каждое село: в Самарской области подключат 98 малых населенных пунктах к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи
В день матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» около «Самара Арены» не будет работать северная парковка
На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
Прокуратуре не понравились дороги в Промышленном районе Самары
На АВТОВАЗе запустили производство «Гранты» для любителей энергичного вождения
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills
Жителя Самары с заразной формой туберкулеза заставили лечь в диспансер
В Самарской области начались поиски инвестора для строительства моста через Волгу у Климовки
«Ростелеком» приглашает самарцев в «Неизведанное Поволжье»