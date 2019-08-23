В Самарской области построят животноводческие фермы на 12 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-23T20:10:48+03:00

Решено, что строительство начнется уже в следующем году Фото: Архив "КП"

В трех комплексах будут размещены не менее 10 000 голов

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Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве. Крупнейший агрохолдинг России хочет вложить в строительство животноводческих ферм в нашем регионе около 12 млрд рублей.

- Необходимо по каждой площадке для строительства наметить план работ, конкретные сроки. Это очень важно и для инвестора, и для жителей региона. Потому что это создаст новые рабочие места в сельском хозяйстве, - отметил Дмитрий Азаров.

Штефан Шорр сообщил, что агрохолдинг намерен построить по крайней мере три больших комплекса с общим числом поголовья не менее 10 000. Одна из наиболее перспективных площадок — Клявлинский район, где строительство начнется уже весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU