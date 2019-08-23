Самарцев стало меньше: Население региона за полгода сократилось

23 Авг. 21:34 2019-08-23T21:34:52+03:00

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Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении в области с января по июнь 2019 года. В отчете о демографической ситуации указано, что население губернии составило 3,18 млн человек, и по сравнению с прошлым годом оно сократилось на 2,9 тысяч. Число родившихся уменьшилось на 9,4%, как и умерших – на 4,6%.

- В структуре смертности традиционно преобладали болезни сердечно-сосудистой системы — 42,1%. Доля умерших от онкологических заболеваний составила 15,1%, от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,3%, - сообщают статистики.

Не изменил ситуацию и рост миграции — по сравнению с прошлым годом она выросла в 2,2 раза. Основная часть приезжающих — из стран СНГ: Киргизии (23,8%), Таджикистана (20,8%), Армении (20,7%) и Казахстана (14,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU