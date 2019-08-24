2019-08-24T08:58:13+03:00
Происшествия

В Самарской области преступник два раза за три дня "обчистил" жилой дом и потратил добычу на выпивку

Полицейские смогли задержать подозреваемого только после второй кражи
Михаил ГОРЮНОВ
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Похищенные вещи вернуть законному владельцуПохищенные вещи вернуть законному владельцуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в полицию Жигулевска обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что у него кто-то стащил имущество.

- Было установлено, что злоумышленник проник в дом через окно и похитил электроинструменты. С целью выяснения обстоятельств произошедшего полицейские проверили места возможного сбыта похищенного имущества, установили граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Еще спустя три дня потерпевший вновь обратился к правоохранителям. Его снова "обчистили", на этот раз добычей вора стали телевизор, строительные инструменты и продукты питания. Общая сумма причиненного ущерба составила более 27 000 рублей. В ходе осмотра места происшествия силовики выяснили, что злоумышленник проник в дом, повредив навесной замок.

Подозреваемого все-таки удалось установить и задержать. Им оказался 29-летний молодой человек, ранее уже за подобные проделки судимый.Он сознался в содеянном и объяснил, что электроинструменты продал, телевизор сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет за решеткой. Похищенные вещи изъяты и в ближайшее время вернуться к законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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