2019-08-24T09:55:44+03:00
Общество

Самарские управляющие компании задолжали энергетикам миллионы рублей и теперь могут остаться без лицензии

В "черном списке" 66 компаний
Михаил ГОРЮНОВ
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Не во всех УК соблюдают договоренностиНе во всех УК соблюдают договоренностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В самарском филиале компании "ЭнергосбыТ Плюс" не очень довольны сотрудничеством с некоторыми управляющими компаниями города. Представители организации направили в региональную лицензионную комиссию и Госжилинспекцию предложение о том, чтобы у 66 УК отобрали лицензии.

- Основанием стали долги компаний за тепло и горячую воду на 13 миллионов рублей. Управляющая компания должна лишиться лицензии, если ее долг по услугам ресурсоснабжающей организации не выплачен два и более месяцев, - говорят энергетики.

В черный список попали УК с разных районов города. У некоторых долг составляет почти 5 миллионов рублей.

- Руководить работой УК и ТСЖ должны грамотные специалисты, выполняющие все взятые на себя обязательства. Только в этом случае можно будет говорить о качественном обслуживании жилого фонда, - заявил руководитель "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин, отметил, что такое обращение - вынужденная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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