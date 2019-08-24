В Самаре запретили купаться на четырех пляжах

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-24T10:09:52+03:00

Там не все в порядке как с водой, так и с песком

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На пляжах Самарской области не очень безопасно. Купаться можно не везде. Об этом предупреждают специалисты.

- Не рекомендуется посещать пляж 4 очереди набережной - от улице Осипенко до дамбы у Силикатного оврага, пляж на спуске Советской Армии, пляж 2 очереди набережной, пляж Загородного парка и городской пляж № 1 Сызрани, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На указанных местах не все в порядке с водой. Также эксперты отмечают, что не соответствует гигиеническим требованиям качество песка на пляже 1 очереди набережной, 4 очереди, пляже на Советской Армии и в Загородном парке.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации органам местного самоуправления и организациям эксплуатирующим пляжи, о необходимости проинформировать население о плохом качестве воды и песка специальными плакатами "Купание запрещено" и черными шарами.

ИСТОЧНИК KP.RU