2019-08-24T11:09:20+03:00
Происшествия

В Сызрани неизвестный изрезал ножом молодого парня

Пострадавший сейчас находится в реанимации
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция проводит проверку по факту случившегосяПолиция проводит проверку по факту случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 22 августа, в Сызрани госпитализировали молодого человека, которому около 20 лет. Медики диагностировали парню резаные ранения бедренной артерии и шеи.

- Если бы не вовремя оказанная медицинская помощь, пациент мог бы скончаться от потери крови. Для срочной операции в Сызрань из Самары экстренно прибыл сосудистый хирург, - сообщает интернет-портал "Маленькая Сызрань".

В настоящее время потерпевший продолжает находиться в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

К делу подключились и сотрудники полиции. Они проводят проверку по факту случившегося. Силовики выясняют, при каких обстоятельствах молодой человек получил ножевые ранения. Не исключена версия, что к произошедшему может быть как-то причастен его родственник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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