В Самаре пьяные водители устроили ДТП на Московском шоссе и Гагарина

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-24T12:14:53+03:00

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Несколько ДТП с участием пьяных водителей произошло в областной столице в ночь с 23 на 24 августа. Нарушители в итоге были задержаны.

- От активиста в ГИБДД поступила информация, что напротив ТЦ "Касторама" водитель ВАЗ-2111 снес "Мазду". От виновника исходил сильный запах алкоголя, - сообщают представители движения "Ночной патруль".

В итоге мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, получил травмы ног и был госпитализирован.

Еще один случай зафиксирован на пересечении Гагарина и Карбышева. Там устроил аварию с другой легковушкой автолюбитель на "Калине", предположительно, пьяный. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был задержан сотрудниками полка ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU