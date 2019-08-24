2019-08-24T12:14:53+03:00
Происшествия

В Самаре пьяные водители устроили ДТП на Московском шоссе и Гагарина

Нарушителей помогли выявить активисты движения "Ночной патруль"
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии на Московском шоссеПоследствия аварии на Московском шоссеФото: соцсети
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Несколько ДТП с участием пьяных водителей произошло в областной столице в ночь с 23 на 24 августа. Нарушители в итоге были задержаны.

- От активиста в ГИБДД поступила информация, что напротив ТЦ "Касторама" водитель ВАЗ-2111 снес "Мазду". От виновника исходил сильный запах алкоголя, - сообщают представители движения "Ночной патруль".

В итоге мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, получил травмы ног и был госпитализирован.

Еще один случай зафиксирован на пересечении Гагарина и Карбышева. Там устроил аварию с другой легковушкой автолюбитель на "Калине", предположительно, пьяный. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был задержан сотрудниками полка ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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