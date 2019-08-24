"Отчаянно голосовала на остановке с парнем": Самарской области пропала 14-летняя плотная девочка

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-24T13:01:02+03:00

Лейла Афанасьева не выходит на связь с близкими с 4 августа

Изменить размер текста: A A

В Самаре разыскивают без вести пропавшую девочку. 14-летняя Лейла Афанасьева из поселка Подъем Михайловка не выходит на связь со своими родными и близкими с 4 августа этого года. Где она - никто не знает.

Информация о подростке активно распространилась в социальных сетях. Некоторые пользователи говорят, что видели похожих на исчезнувшую людей.

- Вчера очень похожую девушку, вечером в 21-50, подвозила в Тольятти с остановки Портпоселок на ул. Победы 66. С ней был молодой человек лет 14. Подростки отчаянно голосовали на остановке, - пишет Мария Субботина.

Приметы разыскиваемой: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы чёрные до плеч, глаза карие. Во что она была одета - неизвестно. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить в ближайший отдел полиции или в "Лизу Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU