2019-08-24T13:01:02+03:00
Общество

"Отчаянно голосовала на остановке с парнем": Самарской области пропала 14-летняя плотная девочка

Лейла Афанасьева не выходит на связь с близкими с 4 августа
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Самарцев просят помочь в поискахСамарцев просят помочь в поискахФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самаре разыскивают без вести пропавшую девочку. 14-летняя Лейла Афанасьева из поселка Подъем Михайловка не выходит на связь со своими родными и близкими с 4 августа этого года. Где она - никто не знает.

Информация о подростке активно распространилась в социальных сетях. Некоторые пользователи говорят, что видели похожих на исчезнувшую людей.

- Вчера очень похожую девушку, вечером в 21-50, подвозила в Тольятти с остановки Портпоселок на ул. Победы 66. С ней был молодой человек лет 14. Подростки отчаянно голосовали на остановке, - пишет Мария Субботина.

Приметы разыскиваемой: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы чёрные до плеч, глаза карие. Во что она была одета - неизвестно. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить в ближайший отдел полиции или в "Лизу Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области мужчина застал родного брата со своей женщиной и отрезал ему голову и детородный орган
В Самаре после ДТП подрались водители КамАЗа и легковушки
В Самаре дерево рухнуло на проезжую чать и не пускает автомобили
"Поменялся бы телами со Златаном": Александр Соболев дал откровенное интервью "КС-ТВ"
В Самаре пьяные водители устроили ДТП на Московском шоссе и Гагарина
В Сызрани неизвестный изрезал ножом молодого парня
В Самаре запретили купаться на четырех пляжах
Самарские управляющие компании задолжали энергетикам миллионы рублей и теперь могут остаться без лицензии
В Самарской области преступник два раза за три дня "обчистил" жилой дом и потратил добычу на выпивку
Самарцев стало меньше: Население региона за полгода сократилось
В Самарской области построят животноводческие фермы на 12 миллиардов рублей
Виктор Тархов "мелочь" не считает: Бывший мэр Самары не уплатил вовремя штраф
Жильцы дома в Самаре жалуются, что не могут выйти на улицу из-за ям у подъезда
Последняя жара: в Самаре похолодает уже в начале недели с 26 августа
В Самарской области сгорели дом, баня и гараж
В Тольятти московский театр покажет спектакль по рассказам Габриэля Гарсии Маркеса
Интернет в каждое село: в Самарской области подключат 98 малых населенных пунктах к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи
В день матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» около «Самара Арены» не будет работать северная парковка
На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
Прокуратуре не понравились дороги в Промышленном районе Самары
На АВТОВАЗе запустили производство «Гранты» для любителей энергичного вождения
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills
Жителя Самары с заразной формой туберкулеза заставили лечь в диспансер
В Самарской области начались поиски инвестора для строительства моста через Волгу у Климовки
«Ростелеком» приглашает самарцев в «Неизведанное Поволжье»