2019-08-24T14:14:18+03:00
Спорт

"Поменялся бы телами со Златаном": Александр Соболев дал откровенное интервью "КС-ТВ"

Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Александр Соболев пообщался с коллегой из "КС-ТВ"Александр Соболев пообщался с коллегой из "КС-ТВ"Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев дал интервью клубному телевидению. Футболист, занимающий с 5 голами первую строчку в списке бомбардиров РПЛ, рассказал о своей жизни. Так, он признался, что будь такая возможность - поменялся бы телами с легендарным шведским форвардом Ибрагимовичем.

- Я бы посмотрел, как он себя ведет. Златан не кумир, но я смотрю его игру и мне кажется, что мы немножко похожи. В футболе он мне импонирует больше всех, - сказал Соболев.

Александр также поделился, что в детстве, да и сейчас, его иногда дразнят из-за строения зубов. Скобы он устанавливать не боится, но на походы в стоматологию с плотным графиком игрока профессионального клуба времени не всегда хватает.

Голеадор отметил, что из зарубежных клубов ему с детства импонирует "Барселона". В то же время, он хотел бы поиграть в Англии, а в прошлом сезоне переживал за "Ливерпуль" и конкретно за Юргена Клоппа.

СОБОЛЕВ - об Ибрагимовиче и Клоппе / семье и Барнауле / 35 вопросов.Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев - в большом интервью для клубного ТВ. Чего он боится больше всего? Как любит проводить свободное время? О чем мечтает? 35 вопросов для того, чтобы узнать лучше футболиста, ставшего главным открытием Российской Премьер-лиги в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области мужчина застал родного брата со своей женщиной и отрезал ему голову и детородный орган
В Самаре после ДТП подрались водители КамАЗа и легковушки
В Самаре дерево рухнуло на проезжую чать и не пускает автомобили
"Отчаянно голосовала на остановке с парнем": Самарской области пропала 14-летняя плотная девочка
В Самаре пьяные водители устроили ДТП на Московском шоссе и Гагарина
В Сызрани неизвестный изрезал ножом молодого парня
В Самаре запретили купаться на четырех пляжах
Самарские управляющие компании задолжали энергетикам миллионы рублей и теперь могут остаться без лицензии
В Самарской области преступник два раза за три дня "обчистил" жилой дом и потратил добычу на выпивку
Самарцев стало меньше: Население региона за полгода сократилось
В Самарской области построят животноводческие фермы на 12 миллиардов рублей
Виктор Тархов "мелочь" не считает: Бывший мэр Самары не уплатил вовремя штраф
Жильцы дома в Самаре жалуются, что не могут выйти на улицу из-за ям у подъезда
Последняя жара: в Самаре похолодает уже в начале недели с 26 августа
В Самарской области сгорели дом, баня и гараж
В Тольятти московский театр покажет спектакль по рассказам Габриэля Гарсии Маркеса
Интернет в каждое село: в Самарской области подключат 98 малых населенных пунктах к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи
В день матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» около «Самара Арены» не будет работать северная парковка
На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки
Прокуратуре не понравились дороги в Промышленном районе Самары
На АВТОВАЗе запустили производство «Гранты» для любителей энергичного вождения
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills
Жителя Самары с заразной формой туберкулеза заставили лечь в диспансер
В Самарской области начались поиски инвестора для строительства моста через Волгу у Климовки
«Ростелеком» приглашает самарцев в «Неизведанное Поволжье»