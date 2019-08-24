"Поменялся бы телами со Златаном": Александр Соболев дал откровенное интервью "КС-ТВ"

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-24T14:14:18+03:00

Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только

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Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев дал интервью клубному телевидению. Футболист, занимающий с 5 голами первую строчку в списке бомбардиров РПЛ, рассказал о своей жизни. Так, он признался, что будь такая возможность - поменялся бы телами с легендарным шведским форвардом Ибрагимовичем.

- Я бы посмотрел, как он себя ведет. Златан не кумир, но я смотрю его игру и мне кажется, что мы немножко похожи. В футболе он мне импонирует больше всех, - сказал Соболев.

Александр также поделился, что в детстве, да и сейчас, его иногда дразнят из-за строения зубов. Скобы он устанавливать не боится, но на походы в стоматологию с плотным графиком игрока профессионального клуба времени не всегда хватает.

Голеадор отметил, что из зарубежных клубов ему с детства импонирует "Барселона". В то же время, он хотел бы поиграть в Англии, а в прошлом сезоне переживал за "Ливерпуль" и конкретно за Юргена Клоппа.

СОБОЛЕВ - об Ибрагимовиче и Клоппе / семье и Барнауле / 35 вопросов.Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев - в большом интервью для клубного ТВ. Чего он боится больше всего? Как любит проводить свободное время? О чем мечтает? 35 вопросов для того, чтобы узнать лучше футболиста, ставшего главным открытием Российской Премьер-лиги в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU