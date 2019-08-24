В Самаре дерево рухнуло на проезжую чать и не пускает автомобили

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-24T15:02:41+03:00

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Сегодня днем, в субботу 24 августа, в областной столице произошло ЧП, которое не очень порадовало местных автолюбителей. В район пересечения улиц Физкультурной и Ново-Вокзальной на проезжую часть упало дерево.

- Старое, сухое дерево - пробило ограждение и упало на дорогу. Теперь не пускает другие автомобили к проезду, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец происшествия Геннадий Ветров.

К счастью, дерево упало не на проезжающие автомобили. Как говорят местные жители, чуть досталось машинам, которые были припаркованы на другой стороне. Пострадавших в результате случившегося нет. Сейчас специалисты и простые граждане занимаются уборкой ствола и веток.

ИСТОЧНИК KP.RU