2019-08-24T22:12:27+03:00
Происшествия

Активисты "Ночного Патруля" сообщили о задержании пьяного полковника на КамАЗе в Самаре

Офицер пытался скрыться на военном аэродроме, но полицейские догнали его [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствованияНарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствованияФото: принтскрин видео.
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Днем 24 августа полицейские по наводке активистов "Ночного Патруля" задержали очередного пьяного автомобилиста. Как говорят представители "НП", нарушителем оказался один из руководителей военного аэродрома поселка Кряж полковник Игорь Геннадьевич.

- Неадекватного водителя военного КамАЗа активист заметив в п. Кряж Куйбышевского района, когда он снёс шлагбаум. Информацию принял экипаж Полка ДПС. При попытке остановить нарушителя "офицер" решил скрыться на аэродроме, - сообщили в "НП".

После непродолжительной погони нарушитель был задержан. На место прибыли стражи порядка и военное руководство.

От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст.12.26 КОАП РФ. Теперь руководство фигуранта будет решать вопрос о том, продолжит ли он службу. По факту происшествия проводится проверка.

В Самаре задержали пьяного полковника на военном КамАЗе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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