Активисты "Ночного Патруля" сообщили о задержании пьяного полковника на КамАЗе в Самаре
Днем 24 августа полицейские по наводке активистов "Ночного Патруля" задержали очередного пьяного автомобилиста. Как говорят представители "НП", нарушителем оказался один из руководителей военного аэродрома поселка Кряж полковник Игорь Геннадьевич.
- Неадекватного водителя военного КамАЗа активист заметив в п. Кряж Куйбышевского района, когда он снёс шлагбаум. Информацию принял экипаж Полка ДПС. При попытке остановить нарушителя "офицер" решил скрыться на аэродроме, - сообщили в "НП".
После непродолжительной погони нарушитель был задержан. На место прибыли стражи порядка и военное руководство.
От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст.12.26 КОАП РФ. Теперь руководство фигуранта будет решать вопрос о том, продолжит ли он службу. По факту происшествия проводится проверка.
В Самаре задержали пьяного полковника на военном КамАЗе.
ИСТОЧНИК KP.RU