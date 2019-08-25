В Сызрани потерявшийся пес искал путь домой на автобусах

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-25T12:18:19+03:00

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В автобусах Сызрани несколько дней катался необычный пассажир. Черный спаниель вместе со всеми заходил в общественный транспорт и проезжал несколько остановок. Как пишет портал «КТВ-Луч», пес вел себя очень дружелюбно, ни пассажиры, ни кондукторы безбилетника не выгоняли.

Как выяснилось позже, собака была домашняя, потерялась несколько дней назад. Спаниель просто искал путь домой. Пока он бродяжничал, разумно экономил силы, катаясь на автобусах, возможно по привычке, если не раз ездил на общественном транспорте с хозяевами. Благодаря своим путешествиям он обратил на себя внимание.

Хозяевам, которые не находили себе места, сообщили, что видели их любимца в районе РМЗ и на Руднике.

По данным портала, история закончилась хорошо, спаниель вернулся домой. Его хозяйка поблагодарила всех, кто помогал в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU