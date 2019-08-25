На следующей неделе в Самаре похолодает и придут дожди

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-25T18:15:40+03:00

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Новая рабочая неделя в Самаре будет прохладнее предыдущей. По прогнозам Приволжского УГМС, в понедельник и вторник будут переменная облачность, температура воздуха днем еще будет достигать +22...+23 градусов. До 26 августа в Самарской области еще сохранится высокая пожароопасность лесов. По данным синоптиков и МЧС в регионе действует 4 класс пожароопасности.

Однако со вторника, 27 августа, ситуация начнет меняться. Холодной будет ночь с 26 на 27 августа, температура воздуха в некоторых районах области может опуститься до 5 градусов. В среду столбики термометров поднимутся только до +16 градусов.

Вместе с похолоданием постепенно придут и дожди. Понедельник синоптики обещают без существенных осадков, во вторник вероятность дождей будет выше, а в среду местами по всей области пройдут кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU