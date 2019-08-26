2019-08-26T09:28:48+03:00
Общество

В Октябрьске освятили самый длинный в мире железнодорожный понтонный мост

Его длина – около трех километров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подобные мосты в рамках учений «Центр – 2019» наводят силами железнодорожных войск. Фото: Сызранская епархия.Подобные мосты в рамках учений «Центр – 2019» наводят силами железнодорожных войск. Фото: Сызранская епархия.
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В Октябрьске освятили самый длинный в мире железнодорожный наплавной мост. Его соорудили в рамках масштабных учений железнодорожных и инженерных войск. Длина моста - около трех километров, он проходит через Волгу, сообщает Сызранская епархия.

- Перед началом учений секретарь Сызранской епархии протоиерей Михаил Гордеев совершил молебен. Его высокопреподобию сослужили клирики Сызранской епархии и полковой священник из Екатеринбурга, помощник командира части по работе с верующими военнослужащими иерей Владимир Устинов. Затем состоялось освящение временной железнодорожной артерии через Волгу и был совершен крестный ход по мосту, - рассказали в епархии.

Фото: Сызранская епархия.

Фото: Сызранская епархия.

Подобные мосты в рамках учений «Центр – 2019» наводят силами железнодорожных войск: в Абакане, Тюменской области, Екатеринбурге. Самая масштабная часть учений пройдет под Сызранью в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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