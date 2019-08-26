В Самаре осенью увеличат количество автобусов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-26T11:17:27+03:00

Однако на какие маршруты добавят машины, не уточняют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом сообщили в департаменте транспорта города

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Осенью на дорогах Самары станет больше автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта города. Однако власти не уточняют, на какие маршруты добавят машины и сколько автобусов будут ходить дополнительно.

К властям города обратилась самарчанка Наталья. Она пожаловалась, что в часы-пик автобусов на дорогах не хватает, а водители и кондукторы – грубые.

- Всем доброго вечера. Обращаюсь в администрацию города Самары. Прошу вас обратить внимание на городской транспорт. На нехватку автобусов в час-пик. На грубость водителей и кондукторов, - написала местная жительница.

В дептрансе отметили следующее:

- Уже обратили. Осенью количество подвижного состава будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU