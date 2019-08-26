В Самаре осенью увеличат количество автобусов
Осенью на дорогах Самары станет больше автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта города. Однако власти не уточняют, на какие маршруты добавят машины и сколько автобусов будут ходить дополнительно.
К властям города обратилась самарчанка Наталья. Она пожаловалась, что в часы-пик автобусов на дорогах не хватает, а водители и кондукторы – грубые.
- Всем доброго вечера. Обращаюсь в администрацию города Самары. Прошу вас обратить внимание на городской транспорт. На нехватку автобусов в час-пик. На грубость водителей и кондукторов, - написала местная жительница.
В дептрансе отметили следующее:
- Уже обратили. Осенью количество подвижного состава будет увеличено.
ИСТОЧНИК KP.RU