2019-08-26T16:01:19+03:00
Общество

Бедолага долго не протянет! В Тольятти кот застрял в окне четвертого этажа

Неравнодушные зрители наблюдают на улице только задние лапы животного, которого придавило оконной рамой
Михаил ГОРЮНОВ
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Жители призывают хозяев спасти своего питомцаЖители призывают хозяев спасти своего питомцаФото: соцсети
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Курьезный случай сегодня, в понедельник 26 августа, произошел в Автомобильной столице страны. В 7 квартале на улице Фрунзе, 17 в окне 4 этажа застрял кот.

- Хозяев, видимо, дома нет. Только задние лапы торчат на улицу, голова в дом. Туловище зажала оконная рама, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван Бердыев.

В социальных сетях появились фото с места событий. Люди советуют откликнуться соседям владельцев этого бедного животного. Кто-то предполагает, что долго в таком состоянии бедолага не протянет. Некоторые уверяют, что четырехлапый в незавидном положении пребывает с 8 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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