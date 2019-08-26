Бедолага долго не протянет! В Тольятти кот застрял в окне четвертого этажа
Курьезный случай сегодня, в понедельник 26 августа, произошел в Автомобильной столице страны. В 7 квартале на улице Фрунзе, 17 в окне 4 этажа застрял кот.
- Хозяев, видимо, дома нет. Только задние лапы торчат на улицу, голова в дом. Туловище зажала оконная рама, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван Бердыев.
В социальных сетях появились фото с места событий. Люди советуют откликнуться соседям владельцев этого бедного животного. Кто-то предполагает, что долго в таком состоянии бедолага не протянет. Некоторые уверяют, что четырехлапый в незавидном положении пребывает с 8 часов утра.
ИСТОЧНИК KP.RU