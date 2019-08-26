«Все жители ближайших домов узнают о ваших заготовках»: коммунальщики обвинили самарских домохозяек в засоре канализации

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-26T17:30:01+03:00

Если выбрасывать очистки в унитаз, можно спровоцировать засор в квартире или доме, а также вывести из строя канализацию в районе. Фото: "СКС".

По мнению сотрудников «СКС», многие любители заготовок на зиму выбрасывают очистки и овощи в унитаз

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Самарские коммунальщики пожаловались на действие горожан. По словам представителей ООО «Самарские Коммунальные Системы», жители, когда готовят заготовки на зиму, выбрасывают мусор в унитаз.

- Близится осень, большинство самарцев делает заготовки на зиму: овощные салаты, варенье, желе и многое другое. В процессе образуются горы очисток и жмыха. Некоторые жители, экономя время и усилия, бросают всё в унитаз или раковину. Делать это категорически нельзя! Для таких отходов есть единственный путь – в мусорное ведро, - напоминают коммунальщики.

По их словам, если выбрасывать очистки в унитаз, можно спровоцировать засор в квартире или доме, а также вывести из строя канализацию в районе.

- В этом случае пойдёт излив стоков на поверхность, все жители близлежащих домов узнают о ваших заготовках. Ежегодно именно в августе - сентябре фиксируется увеличение засоров на сетях водоотведения города.

Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется! Это касается и канализационных колодцев в частном секторе, куда бездумно кидается всё подряд, включая одежду и старую мебель, - подытожили в «СКС».

ИСТОЧНИК KP.RU