В Сызрани рыбак нашел в воде полуголого мужчину

26 Авг. 21:33 2019-08-26T21:44:53+03:00

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В Сызрани на Монгоре в карьере рыбак обнаружил погибшего мужчину. Как сообщает КТВ-Луч, житель Сызрани рыбачил 26 августа на берегу карьера. Около десяти часов утра он заметил тело, которое прибило к берегу. Погибший мужчина был голый по пояс, в летних туфлях и брюках. Буквально в нескольких метрах от трупа, на берегу наши рубашку, которая предположительно принадлежала погибшему.

О страшной находке рыбак сообщил правоохранителям. Прибывшие спасатели вытащили труп на берег.

— Тело погибшего достали из карьера Юго-Западного района Сызрани. Он был одет в верхнюю одежду. Личность мужчины устанавливают силовики, — подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По факту смерти мужчины сейчас проводится проверка. Был это несчастный случай или убийство пока неизвестно.Тело мужчины направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU