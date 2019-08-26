Улица Офицерская, дорога Тольятти-Ягодное и Крымская площадь в Самаре: комиссия Росавтодора оценила качество дорог в Самарской области

26 Авг. 22:08 2019-08-26T22:08:35+03:00

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Комиссия Росавтодора во главе с начальником Управления Федерального дорожного агентства Дмитрием Лаптевым проверила некоторые дорожные объекты Самарской области. Внимание уделили тем дорогам, что вошли в программу первого года реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Делегация посетила Тольятти и Ставропольский район. Так активно идет строительство улицы Офицерской, ведется переустройство инженерных сетей, а завершение работ запланировано в 2021 году. Это четырехполосную магистраль тольяттинцы уже более 20 лет.

Также комиссия проверила как идет реконструкция региональной трассы Тольятти – Ягодное. К 2021 году дорога будет расширена с двух до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки для подъезда к Особой экономической зоне. Планируется связать трассу с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Проверила комиссия и качество ремонта участка региональной трассы Тольятти – Узюково – Димитровград протяженностью 17,7 км. Сейчас идет сдача дороги в эксплуатацию.

Завершился объезд в Самаре. Делегация проехала по Красноглинскому, Волжскому шоссе и Московскому шоссе и прибыла на Крымскую площадь, вокруг которой почти завершен комплексный ремонт 8 дорог.

Качеством комиссия осталась довольна.

- Видно, что подрядные организации имеют необходимые мощности и квалификацию. Сейчас в регионе работают специалисты подведомственного ФКУ «Росдортехнология», от них пока серьезных замечаний я тоже не слышал. Самарская область в настоящее время находится в десятке лидеров по реализации нацпроекта. Порядка 70% запланированных в 2019 году работ уже выполнено, — заметил Дмитрий Лаптев.

ИСТОЧНИК KP.RU