2019-08-27T09:08:05+03:00
Общество

Удлинение Авроры до Ново-Садовой для Самары будут разрабатывать в Санкт-Петербурге

Питерцы выиграли контракт
Кирилл КАРИМОВ
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Проект будет готов к концу следующего годаПроект будет готов к концу следующего годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Петербургская компания ЗАО «Петербургские сети» стала подрядчиком проектирования продления улицы Авроры в Самаре от Московского шоссе до Ново-Садовой, которое пройдет в обход Ботанического сада. Питерцы стали единственными участниками аукциона, объявленного региональным министерством транспорта и автомобильных дорог.

Разработчики до ноября 2020 года спроектируют участок протяженностью 2,5 км за 61,2 млн рублей из бюджета Самарской области. На этапе проектирования будет заложена реализация системы АСУДД.

Питерцы разработают несколько вариантов развязок на пересечении Авроры с Московским шоссе и Ново-Садовой. Возможно, там появятся многоуровневые развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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