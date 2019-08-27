В Японии на горе Фудзи погибла россиянка из Тольятти

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-27T10:44:49+03:00

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Стало известно, что на горе Фудзи в Японии в понедельник, 26 августа, погибла россиянка Анна Дубровина, которая долгое время жила в Тольятти. Об этом «КП-Самара» сообщили знакомые погибшей.

По предварительным данным, 29-летняя девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня во время восхождения. Представители японских властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла тольяттинка. Пока свидетельств обрушения горных пород нет, цела и защитная сетка.

Россиянка переехала из Тольятти в Японию, когда вышла замуж.

ИСТОЧНИК KP.RU