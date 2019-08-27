В Японии на горе Фудзи погибла россиянка из Тольятти
На девушку свалились камни
Последние годы Анна жила в ТольяттиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Стало известно, что на горе Фудзи в Японии в понедельник, 26 августа, погибла россиянка Анна Дубровина, которая долгое время жила в Тольятти. Об этом «КП-Самара» сообщили знакомые погибшей.
По предварительным данным, 29-летняя девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня во время восхождения. Представители японских властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла тольяттинка. Пока свидетельств обрушения горных пород нет, цела и защитная сетка.
Россиянка переехала из Тольятти в Японию, когда вышла замуж.
ИСТОЧНИК KP.RU