2019-08-27T11:38:26+03:00
Происшествия

На Ново-Садовой в Самаре автоледи устроила массовое ДТП

Женщина протаранила идущий впереди автомобиль
Кирилл КАРИМОВ
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В столкновении есть пострадавшиеВ столкновении есть пострадавшиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник вечером, 26 августа, на Ново-Садовой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, 34-летняя автоледи ехала на своем Infiniti M35 со стороны 22-го Партсъезда в направлении Советской Армии. Женщина не смогла выбрать безопасную дистанцию до движущегося впереди Mitsubishi Lancer и врезалась в него. Последняя машина вылетела на встречку, где врезалась в Opel.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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