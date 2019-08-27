На Ново-Садовой в Самаре автоледи устроила массовое ДТП
Женщина протаранила идущий впереди автомобиль
В столкновении есть пострадавшиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник вечером, 26 августа, на Ново-Садовой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным правоохранителей, 34-летняя автоледи ехала на своем Infiniti M35 со стороны 22-го Партсъезда в направлении Советской Армии. Женщина не смогла выбрать безопасную дистанцию до движущегося впереди Mitsubishi Lancer и врезалась в него. Последняя машина вылетела на встречку, где врезалась в Opel.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU