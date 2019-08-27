2019-08-27T19:20:35+03:00
Происшествия

Беременная женщина в тяжелом состоянии: в Самаре массовое отравление суши

По неофициальным данным, пострадали больше 30 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все отравившиеся жалуются на высокую температуру, боли в животе и рвоту.Все отравившиеся жалуются на высокую температуру, боли в животе и рвоту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре произошло массовое отравление суши. По неофициальным данным, пострадали больше 30 человек. Все они жалуются на высокую температуру, боли в животе и рвоту. Все отравившиеся заказывали еду в доставке суши и пиццы «Фарфор». Об этом сообщают в соцсетях самарцы.

- Будем разбираться. Моя беременная подруга в тяжелом состоянии! Спасибо! – негодует местная жительница Дарья.

Ситуацию с отравлением подтвердили и в самом «Фарфоре».

- Мы очень сожалеем и должны сообщить, что на одной из 7-ми кухонь «Фарфора» в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении наших клиентов. Все клиенты по предварительным данным совершали заказы в прошедшую пятницу и/или субботу (23.08 - 24.08.2019). Обзвонив всех остальных клиентов, совершавших те же заказы, но уже с других точек (кухонь), стало понятно, что проблема кроется в одной, - отметили в заведении.

В «Фарфоре» уверяют – с таким они столкнулись впервые, а также отмечают, что разбираются во всем вместе с Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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