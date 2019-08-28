2019-08-28T12:31:40+03:00
Общество

В больнице имени Пирогова в Самаре прооперировали японского бодибилдера

Почему спортсмен из страны восходящего солнца выбрал самарских медиков?
Александра БЕЛОВА
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Спортсмен пообещал вернуться в Россию зимой и прийти на консультацию к доктору.Спортсмен пообещал вернуться в Россию зимой и прийти на консультацию к доктору.
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В Самаре прооперировали бодибилдера из Японии. 55-летний житель Токио Сакабэ Мотоюки уже более 20 лет страдает от болей в спине. Операцию провели в больнице имени Пирогова.

- В прошлую пятницу господин Сакабэ пришел к нам на консультацию, в понедельник мы его прооперировали, а уже завтра мы его выписываем, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев.

Проблема мужчины типична для спортсменов. Два года назад боли усилились. Это поставило под угрозу саму возможность оставаться в профессии. Японец стал подыскивать специалистов, которые ему помогут. Сначала обратился в несколько клиник на родине, потом проконсультировался у московских специалистов. Столичные врачи рассказали ему, что в Самаре есть больница имени Пирогова, где уже много лет успешно делают операции, после которых пациенты в буквальном смысле встают на ноги.

Почему же иностранец выбрал Самару?

- Мы были пионерами по многим позициям в спинальной хирургии, по определенным показателям мы даже обошли ряд не только российских, но и зарубежных клиник. Многие операции мы сделали первыми в стране, - продолжает Сергей.

Операция уникальна. Страдающий сегмент позвоночника теперь поддерживает самая современная динамическая конструкция. После этой операции пациент не будет испытывать болевых ощущений и дискомфорта, а со временем сможет вернуться в спорт. Сакабэ Мотоюки высоко оценил уровень врачебной помощи и сервиса.

- У нас в Японии все очень долго, и каждый день чек, каждый день чек, - смеется господин Сакабэ. – А у вас мне очень понравилось. Я обязательно вернусь в Россию зимой и непременно приду на консультацию с доктором Сергеем.

Кстати, это не первый иностранный пациент Пироговки. Здесь успешно проходили лечение американцы, испанцы, англичане. Все это говорит о том, что престиж российской медицины растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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