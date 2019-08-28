Елена Темникова поздравит жителей Кошелев-проекта с Днем района
День микрорайона отмечается в Самаре в начале сентября с 2010 года - как и в Калуге, где у самарского Кошелев-проекта есть «район-побратим» от того же застройщика. Праздник стал традиционным. В разные годы жителей Кошелев-проекта и их гостей поздравляли Полина Гагарина, Нюша, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Александр Ревва, группа «Серебро» и другие звезды российской эстрады первой величины. На этот раз хедлайнером станет Елена Темникова.
Организаторы отмечают, что посещаемость растет с каждым годом. В среднем этот оупен-эйр, один из крупнейших в стране, посещает 90-100 тысяч самарцев.
Мероприятие пройдет на парковке около ТЦ.
Программа Дня района «Кошелев-проект»
13.00 – 17.00
Детская анимация, развлекательная программа, конкурс рисунков на асфальте, мыльные пузыри, фотозоны, сказочные персонажи, ростовые куклы, аквагрим, мастер-классы для детей.
Работает парк детских развлечений: батуты, карусели и аттракционы, гоночная трасса и паровоз.
Детская сцена: выступление детских творческих коллективов города.
18.00 – 22.00
Главная сцена:
выступление взрослых творческих коллективов города
концерт Елены Темниковой.
22.00 - праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU