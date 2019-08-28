2019-08-28T13:10:09+03:00
Общество

Елена Темникова поздравит жителей Кошелев-проекта с Днем района

Выступление певицы станет не единственным подарком для гостей праздника, который пройдет 1 сентября.
Анна ФЕДОРОВА
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Концерт начнется ближе вечером.Концерт начнется ближе вечером.
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День микрорайона отмечается в Самаре в начале сентября с 2010 года - как и в Калуге, где у самарского Кошелев-проекта есть «район-побратим» от того же застройщика. Праздник стал традиционным. В разные годы жителей Кошелев-проекта и их гостей поздравляли Полина Гагарина, Нюша, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Александр Ревва, группа «Серебро» и другие звезды российской эстрады первой величины. На этот раз хедлайнером станет Елена Темникова.

Организаторы отмечают, что посещаемость растет с каждым годом. В среднем этот оупен-эйр, один из крупнейших в стране, посещает 90-100 тысяч самарцев.

Мероприятие пройдет на парковке около ТЦ.

Мероприятие пройдет на парковке около ТЦ.

Программа Дня района «Кошелев-проект»

13.00 – 17.00

Детская анимация, развлекательная программа, конкурс рисунков на асфальте, мыльные пузыри, фотозоны, сказочные персонажи, ростовые куклы, аквагрим, мастер-классы для детей.

Работает парк детских развлечений: батуты, карусели и аттракционы, гоночная трасса и паровоз.

Детская сцена: выступление детских творческих коллективов города.

18.00 – 22.00

Главная сцена:

выступление взрослых творческих коллективов города

концерт Елены Темниковой.

22.00 - праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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