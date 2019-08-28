В Тольятти сгорели семь машин

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-28T13:16:16+03:00

По предварительной версии, это был поджог

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В Тольятти ночью, 28 августа, на улице Офицерской полыхали семь машин. Произошел пожар в районе трех часов около дома №2. Первым загорелся Volkswagen, он пострадал сильнее всех, от него пламя перекинулось на другие машины. Предварительная версия произошедшего – поджог, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

- Иномарка выгорела полностью, шесть машин, которые стояли рядом, получили различные механические повреждения, - отметили в паблике.

Среди людей пострадавших нет. Тушили пожар 8 огнеборцев на двух машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU