В Тольятти сгорели семь машин
По предварительной версии, это был поджог
Среди людей пострадавших нет. Фото: vk.com/patrul_tlt.
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В Тольятти ночью, 28 августа, на улице Офицерской полыхали семь машин. Произошел пожар в районе трех часов около дома №2. Первым загорелся Volkswagen, он пострадал сильнее всех, от него пламя перекинулось на другие машины. Предварительная версия произошедшего – поджог, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».
- Иномарка выгорела полностью, шесть машин, которые стояли рядом, получили различные механические повреждения, - отметили в паблике.
Среди людей пострадавших нет. Тушили пожар 8 огнеборцев на двух машинах.
ИСТОЧНИК KP.RU